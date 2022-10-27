В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из Мингячевира

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Мингячевира, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В учебно-тренировочных сборах принимают участие 11 гимнасток и один тренер, представляющие Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür).

Цель учебно-тренировочных сборов - подготовка к Первенству Азербайджана по художественной гимнастике, который пройдет в городе Шеки 8-11 декабря, а также усиление физической подготовки юных граций.

По словам тренера по художественной гимнастике Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" Айгюль Бабашевой, юные гимнастки из Мингячевира очень рады возможности провести учебно-тренировочные сборы в стенах Национальной арены гимнастики.

"Здесь созданы прекрасные условия для подготовки спортсменов. Опыт, который юные гимнастки приобретут в ходе сборов, сыграет значимую роль в их дальнейшем спортивном развитии. В ходе тренировок уделяется внимание общей физической подготовке гимнасток, работе над элементами программы и с гимнастическими предметами. Гимнастки участвуют в сборах с большим воодушевлением. Впереди нас ждут большие соревнования, среди них Первенство Азербайджана. Верим, что на этих соревнованиях наши гимнастки хорошо выступят", - сказала Бабашева.

Тренер подчеркнула, что в секции по художественной гимнастике Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" занимаются 86 спортсменок. Среди них самая юная гимнастка - 2016 года рождения, а самая старшая - 2009 года рождения.

Юные грации из Мингячевира с большим рвением выполняют все наставления тренеров, подчеркивая, что счастливы находиться в Баку на сборах.

Так, 10-летняя гимнастка Захра Рзаева подчеркивает, что на сборах она приобретает новый опыт, который обязательно ей поможет на предстоящих соревнованиях.

"Впервые нахожусь в Национальной арене гимнастики, здесь замечательные условия. Мы многому учимся, повышаем свои навыки. C большим интересом слежу за успехами членов национальной сборной - Зохры Агамировой, Арзу Джалиловой и групповой команды, в будущем мечтаю представлять Азербайджан на международных соревнованиях и завоевывать медали", - сказала она.

10-летняя Айсу Мамедзаде занимается гимнастикой уже шесть лет. Говоря о сборах, она подчёркивает, что их проведение в Национальной арене гимнастики стало для спортсменок из Мингячевира радостным моментом.

"Здесь мы наблюдали за тренировками членов сборной Азербайджана, у них очень красивая и сложная программа. Ранее я принимала участие в республиканских соревнованиях, и, думаю, после сборов буду демонстрировать на предстоящих турнирах хорошие результаты", - добавила Айсу Мамедзаде.

Отметим, что в дальнейшем в Национальной арене гимнастики продолжится проведение учебно-тренировочных сборов гимнасток из других регионов страны.