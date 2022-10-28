«Барселона» не собирается увольнять Хави

"Барселона" не отправит в отставку главного тренера Хави, несмотря на то, что команда не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и продолжит борьбу лишь в Лиге Европы, сообщает в социальной сети радиостанция COPE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, руководство клуба полностью доверяет специалисту и совершенно не думает о его увольнении, расценивая сотрудничество с Хави как долгосрочный проект. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

"Барселона" досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы "Интера" над "Викторией" в пятом туре группового раунда турнира.

Каталонцы в тот же день уступили мюнхенской "Баварии" - 0:3. Счет был открыт уже на десятой минуте - нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард "Баварии" Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.