В Германии предрекли отмену лыжных турниров

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер предрек отмену турниров из-за роста цен на электроэнергию. Его слова приводит BR24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А он является для нас важной основой", - заявил специалист. Он предположил, что этапы Кубка мира по лыжным гонкам не состоятся.