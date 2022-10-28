Формула-1 продолжится в Мексике

Мехико продолжит принимать Формулу-1 до 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава правительства мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум вместе с организаторами Гран-при Мексики объявили о продлении контракта Формулы-1 с североамериканской страной до 2025 года. Финансирование гонок будет осуществляться без государственных ресурсов, при поддержке более 40 предпринимателей страны.

По словам президента Гран-при Мексики Алехандро Соберона Кури, это событие приносит пользу столице. Это прекрасная возможность показать миру, что такое Мексика. А.Кури отметил, что последние шесть гонок принесли стране доход в размере более 4,4 млрд долларов, создано до 57 тыс. новых рабочих мест.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум, также подчеркнув значение Формулы-1 для города, указала, что стоимость билетов будет варьироваться от 300 до 1250 долларов. В этом году 2500 билетов будут бесплатно розданы детям.