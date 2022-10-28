С Неймара сняли все обвинения по делу о мошенничестве

Испанская прокуратура сняла все обвинения с бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара по делу о мошенничестве при переходе в "Барселону" в 2013 году. Об этом сообщает агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После нескольких судебных слушаний, которые начались 17 октября, форвард был полностью оправдан. Аналогичное решение было принято в отношении других подозреваемых по этому делу. В их число, помимо футболиста, попали также его родители и бывший президент "Барселоны" Сандро Росель.

В 2017 году стало известно, что Неймар предстанет перед судом. Инвестиционный фонд DIS, владевший частью прав на игрока, требовал наказать игрока, будучи уверенным в том, что недополучил деньги, положенные за трансфер бразильца из бразильского "Сантоса" в "Барселону" летом 2013 года.

Неймар провел в "Барселоне" четыре сезона. В составе каталонской команды форвард стал двукратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. В 2017 году нападающий перешел в ПСЖ.