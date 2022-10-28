Между правительством Азербайджана и ЮНЕСКО подписано соглашение, передает Day.Az.

Отметим, что 27-28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась очередная сессия Межправительственного комитета по физической культуре и спорту (CIGEPS) под председательством министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарида Гайыбова.

В рамках сессии 28 октября министр Фарид Гайыбов выступил с докладом в связи с проведением в Баку VII Всемирной конференции министров и официальных лиц, ответственных за физическую культуру и спорт (MINEPS). Затем между правительством Азербайджана и ЮНЕСКО было подписано соглашение о проведении VII конференции MINEPS в Баку 14-17 марта 2023 года. От азербайджанской стороны соглашение подписал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, от ЮНЕСКО - заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.