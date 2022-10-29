Роналду стал худшим футболистом Лиги Европы

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал худшим футболистом по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы по одному из показателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает ресурс WhoScored в социальных сетях, 37-летний нападающий упустил пять явных голевых моментов в пяти играх. Больше никто из игроков, участвующих в турнире, не может похвастаться таким количеством нереализованных возможностей.

27 октября "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил молдавский "Шериф" со счетом 3:0 в рамках 5-го тура ЛЕ. Роналду стал автором третьего гола своей команды.