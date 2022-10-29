Роналду может перейти в «Спортинг»

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду приобрел дорогую виллу в Португалии и может перебраться в местный "Спортинг", пишет газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трехэтажный дом стоимостью £18 млн находится в 40 минутах езды от Лиссабона и расположен в престижном районе. Площадь имения футболиста составляет 2720 квадратных метров. Как пишет СМИ, особняк является самым дорогим объектом недвижимости такого рода в стране. Ожидается, что он будет полностью готов к Новому году.

Роналду - воспитанник "Спортинга" и после покупки виллы поблизости от столицы Португалии, где располагается клуб, может вернуться в родную команду.