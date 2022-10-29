Российский боец ММА объявил об уходе из UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров объявил о своем уходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья, и бой с Брэндоном Ройвалом был моим последним по контракту, я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведем в порядок здоровье, а дальше будет видно", - написал Аскаров в социальной сети.

Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, должен был сразиться с Ройвалом 15 декабря в Лас-Вегасе, но россиянин отказался от поединка. Летом он снялся с боя с Алексом Перезом.

На счету Аскарова 15 поединков в ММА, 13 из которых он выиграл.