Азербайджанские борцы примут участие в турнире по спортивной борьбе

Третий турнир международной Лиги Поддубного пройдет в Киргизии в конце ноября - начале декабря. Как передает Day.Az об этом ТАСС в субботу сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

29 марта ФСБР объявила о создании Лиги Поддубного. Первый турнир прошел в Москве 19-20 мая, в нем приняли участие борцы из России, Белоруссии, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Туркмении, а также один атлет с Украины. Второй турнир прошел с 13 по 16 декабря в Москве, в нем приняли участвовали борцы из России, Белоруссии, Киргизии и Кубы.

"Достигнуто соглашение о проведении третьего турнира Лиги Поддубного в Киргизии, он состоится в конце ноября - начале декабря, - сообщил Мамиашвили. - Точные сроки будут определены в ближайшие дни"