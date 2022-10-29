Азербайджанская спортсменка выиграла золото чемпионата Европы

Спортсменка сборной Азербайджана Диана Дымченко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по прибрежной гребле в Сан-Себастьяне (Испания).

Как передает Day.Az со ссылкой azerisport.com, она стала первой на дистанции 4000 метров, начав свое выступление с полуфинала. Дымченко стала победительницей заплыва, показав время 22 минуты 56,72 секунды и квалифицировавшись в финал.

В финале она также пришла к финишу первой, опередив на 5 секунд Кароту Гонсалес (Испания), примерившую серебро.

Напомним, что ранее Дымченко также отличилась и на чемпионате мира в Песбрукшире (Уэльс), где выиграла серебряную награду.