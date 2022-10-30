Сборная Италии все-таки может попасть на ЧМ—2022

Сборная Италии по футболу может заменить сборную Туниса на чемпионате 2022 года в Катаре. Как передает Day.Az об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сборную Туниса могут отстранить от участия в турнире из-за вмешательства государства в футбольные дела. Министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В случае отстранения этой африканской страны ее место может занять Италия, занимающая самое высокое место в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Италии в отборочном турнире заняла второе место в своей группе и попала в стыковые матчи. В полуфинальной встрече подопечные Роберто Манчини уступили Северной Македонии со счетом 0:1.

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы - 2024.