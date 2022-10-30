https://news.day.az/sport/1507527.html Азербайджанский каратист покорил Турцию
Азербайджанские каратисты завоевали первые медали на юношеско-молодежном первенстве мира в Конье (Турция).
Азербайджанский каратист покорил Турцию
Азербайджанские каратисты завоевали первые медали на юношеско-молодежном первенстве мира в Конье (Турция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Фарид Савадов (55 кг) стал чемпионом в возрастной категории 16-17 лет среди молодежи. Рашид Сулейманов (68 кг) стал третьим в той же возрастной категории.
Еще одну бронзу в возрастной категории 14-15 лет завоевал Исмаил Хамоев (52 кг). (ФКА)
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