Азербайджанский каратист покорил Турцию

Азербайджанские каратисты завоевали первые медали на юношеско-молодежном первенстве мира в Конье (Турция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Фарид Савадов (55 кг) стал чемпионом в возрастной категории 16-17 лет среди молодежи. Рашид Сулейманов (68 кг) стал третьим в той же возрастной категории.

Еще одну бронзу в возрастной категории 14-15 лет завоевал Исмаил Хамоев (52 кг). (ФКА)