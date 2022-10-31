Побит рекорд Шумахера и Феттеля на Формуле-1

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Мексики, одержав 14-ю победу в этом сезоне "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, 25-летний гонщик побил рекорд немецких пилотов Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, которые по 13 раз побеждали в 2004 и 2013 годах соответственно.

Гран-при Мексики состоялся на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Второе место занял семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", топ-3 замкнул другой пилот "Ред Булл" Серхио Перес из Мексики.

Лучший круг показал британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, который стал четвертым.