«Спортинг» зимой попробует купить Роналду

Лиссабонский "Спортинг" в зимнее трансферное окно рассматривает возможность приобретения португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, португальский клуб зимой готов сделать предложение по 37-летнему нападающему. Ожидается, "Спортинг" может предложить "Манчестер Юнайтед" разделить зарплату португальца. При этом, большую часть заработной платы будет выплачивать "Спортинг".

Ранее сообщалось, что Роналду купил дорогую виллу в пригороде Лиссабона.

Трехэтажный дом стоимостью £18 млн находится в 40 минутах езды от столицы Португалии и расположен в престижном районе. Площадь имения футболиста составляет 2720 квадратных метров. Как пишет СМИ, особняк является самым дорогим объектом недвижимости такого рода в стране. Ожидается, что он будет полностью готов к Новому году.

Роналду - воспитанник "Спортинга" и после покупки виллы поблизости от столицы Португалии, где располагается клуб, может вернуться в родную команду.

Действующее контрактное соглашение Роналду с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до 2023 года.