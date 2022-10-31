Азербайджанские арбитры назначены на матч Лиги чемпионов
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Азербайджанский футбольный арбитр ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он будет главным арбитром матча 6-го тура группы G Лиги чемпионов между датским "Копенгагеном" и немецкой "Боруссией" (Дортмунд), который состоится 2 ноября.

Агаеву будут помогать лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амрали, а также четвертый рефери Камал Умудлу. 

Отметим, что впервые арбитр из Азербайджана получил назначение на матч групповой стадии Лиги чемпионов.
 