Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может перейти в "Интер Майами" после завершения контракта с французским клубом летом 2023 года. Об этом сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, переход в американский клуб является самым вероятным вариантом для аргентинца. Сообщается, что совладельцы "Интера Майами" Хорхе и Хосе Мас ведут переговоры с отцом Месси - Хорхе Месси. Также аргентинец может продлить контракт с "ПСЖ" или вернуться в "Барселону".

Месси проводит в "ПСЖ" второй сезон. Он покинул "Барселону" в 2021 году. В текущем сезоне форвард принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".