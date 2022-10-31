https://news.day.az/sport/1507788.html Махир Эмрели повредил руку - ФОТО
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 25-летний игрок "милли" повредил руку, которая затем опухла. Это не мешает ему тренироваться, но врачи посоветовали какое-то время завязывать руку перед занятиями.
Махир Эмрели повредил руку - ФОТО
Азербайджанский форвард загребского "Динамо" Махир Эмрели получил травму в матче 15-го тура чемпионата Хорватии по футболу против "Осиека" (0:1).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 25-летний игрок "милли" повредил руку, которая затем опухла. Это не мешает ему тренироваться, но врачи посоветовали какое-то время завязывать руку перед занятиями.
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