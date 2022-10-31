Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az.

Как сообщает источник, гроссмейстер был найден без сознания у Госдумы в минувшую субботу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

Как сообщает бизнесмен Андрей Ковалев, на депутата Госдумы напали неизвестные. По данным 112, это информация не подтверждается. Также помощница гроссмейстера опровергла информацию о нападении.