Азербайджанский каратист стал чемпионом мира

Еще один азербайджанский каратист выиграл золотую медаль на юношеско-молодежном первенстве мира в Конье (Турция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Аминага Гулиев (60 кг) стал чемпионом в возрастной категории U-21.

Ранее другие каратисты сборной завоевали 3 (1-0-2) награды.

Таким образом, Азербайджан в медальном зачете занял шестое место.

