https://news.day.az/sport/1507888.html Азербайджанский каратист стал чемпионом мира
Таким образом, Азербайджан в медальном зачете занял шестое место.
Азербайджанский каратист стал чемпионом мира
Еще один азербайджанский каратист выиграл золотую медаль на юношеско-молодежном первенстве мира в Конье (Турция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Аминага Гулиев (60 кг) стал чемпионом в возрастной категории U-21.
Ранее другие каратисты сборной завоевали 3 (1-0-2) награды.
Таким образом, Азербайджан в медальном зачете занял шестое место.
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