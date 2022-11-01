Чемпионский вечер Железных парней

В "Elektra Events Hall" состоялся чемпионат Азербайджана по бодибилдингу, включавший в себя также категории классического бодибилдинга, Men's physique (пляжный бодибилдинг) Muscular men's physique и Мастерс.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, нынешнее соревнование стало вторым для национальной федерации в текущем сезоне. Как правило, в первой половине года проходит Кубок страны, а во второй - чемпионат. Такая схема сохраняется уже на протяжении долгих лет и нынешний год не стал исключением.

В своей приветственной речи президент федерации Рауф Буняталиев отметил, что участники соревнования получат шанс проявить себя на международной арене. "Чемпионат станет еще одной веха прогресс, которого добилась наша школа за последние годы. Уже через несколько дней сборная отправится на чемпионату мира, который пройдет на следующей неделе в Санта-Сусане (Испания), откуда, надеюсь, мы вернемся с медалями", - подчеркнул он.

Всего в очередном розыгрыше приняли участие 47 спортсменов, подавляющее большинство из которых были заявлены в Men's physique, что и неудивительно. Эта дисциплина развивается стремительными темпами, а одним из ее наиболее ярких представителей является чемпион Европы Али Гурбанлы, который в прошлом году примерил бронзу мирового первенства, а также победил на Гран-при Тбилиси. В чемпионате он выступал в ранге абсолютного победителя Кубка, а его главным конкурентом за золото в категории +176 см являлся Фовги Эфендиев. Гурбанлы смог вновь выиграть титул, а затем стал и абсолютным победителем. В других категориях у "пляжников" первые места заняли Халыг Гасанов (170 см) и Тарлан Алиев (176 см).

В зачете Muscular men's physique победа досталась Эмину Бабаеву, а в классическом бодибилдинге также разыгрывались медали в абсолютной категории, которую выиграл Орхан Наджафов.

В бодибилдинге определялись призеры в трех весах, где золотые награды примерили Тайар Велиев (75 кг), Низами Мисиров (85 кг) и Фуад Гулузаде (+85 кг). Затем тройка победителей сошлась в "абсолютке", где победа осталась за Мисировым, получившем Кубок из рук министра молодежи и спорта Фарида Гаибова.

В зачете "Мастерс" яркое соло в очередной раз выдал Вугар Вердиев. Многократный чемпион страны, призер континентального и мирового первенства находится в замечательной форме, а в произвольной программе даже сел на свой излюбленный шпагат, сорвав аплодисменты зала. Как следствие, Вердиев занял первое место и теперь готовится "зажечь" на мундиале.