Тренер «Наполи» сравнил Кварацхелию с лидером «Ливерпуля» Салахом

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти сравнил грузинского полузащитника неаполитанского клуба Хвичу Кварацхелию с футболистом "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наполи" и "Ливерпулю" 1 ноября предстоит провести очную встречу в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Это два футболиста, которые способны в совершенно разном стиле блестяще проявить себя. Они умеют разыграть мяч в любой ситуации и создать опасный момент для своей команды. Они легко обходят соперников, контролируют мяч на скорости 2000 километров в час, совершая резкие развороты.

Они оба обладают огромным потенциалом, они - простые и хорошие парни, всегда готовые помочь своим командам. Каждый из них может внести важный вклад в игру", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле этого года из "Динамо" (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из "Рубина" в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.

Соглашение Кварацхелии с "Рубином" было рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В сезоне-2022/23 грузин забил за "Наполи" восемь голов и сделал восемь результативных передач в Серии А и Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в €35 млн.