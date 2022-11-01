https://news.day.az/sport/1507946.html Стали известны судьи на матч "Карабах" – "Фрайбург"
Матч "Карабах" - "Фрайбург" состоится завтра на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 21:45.
Стали известны судьи на матч "Карабах" – "Фрайбург"
Определились арбитры матча 6-го тура группы G Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Фрайбургом".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным судьей встречи назначен Алексей Кульбаков, которому будут помогать лайнсмены Дмитрий Жук и Олег Маслянка, а также четвертый рефери Дмитрий Дмитриев. Бригада арбитров представляет Беларусь.
Матч "Карабах" - "Фрайбург" состоится завтра на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 21:45.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре