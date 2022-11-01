https://news.day.az/sport/1507974.html Сколько заработал "Карабах"?
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамцы заработали 1 294 000 евро (около 2,2 млн манатов), выделенные УЕФА за победы в матчах групповой стадии Лиги Европы (Performance bonus). Эти средства были переведены на клубный счет посредством АФФА.
Сколько заработал "Карабах"?
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" получил очередную выплату от УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамцы заработали 1 294 000 евро (около 2,2 млн манатов), выделенные УЕФА за победы в матчах групповой стадии Лиги Европы (Performance bonus). Эти средства были переведены на клубный счет посредством АФФА.
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