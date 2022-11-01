Сколько заработал "Карабах"?

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" получил очередную выплату от УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамцы заработали 1 294 000 евро (около 2,2 млн манатов), выделенные УЕФА за победы в матчах групповой стадии Лиги Европы (Performance bonus). Эти средства были переведены на клубный счет посредством АФФА.

