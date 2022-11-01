Названы самые высокооплачиваемые тренеры в чемпионате Италии

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ежегодно получает 9 млн долларов. Он самый высокооплачиваемый наставник в чемпионате Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает журналист Танкреди Палмьери в Twitter.

Кроме него, самыми высокооплачиваемыми тренерами в Серии А являются Жозе Моуринью ("Рома") - 7 млн евро, Симоне Индзаги ("Интер") - 4 млн евро и Стефано Пиоли ("Милан") - 3,5 млн евро.

55-летний Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Он вернулся в команду в мае 2021 года. Сейчас "Ювентус" с 22 очками в 12 турах чемпионата Италии занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда сыграет с "Интером" дома, но до этого также проведет домашний матч в Лиге чемпионов с ПСЖ.