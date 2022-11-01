Чемпион Азербайджана продолжит работу с бразильцем

Азербайджанский футзальный клуб "Араз-Нахчыван" не стал увольнять Жозе Алесио за проваленное выступление команды в квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com в рядах клуба, по итогам собрания с руководством клуба было решено продолжить работу с бразильским специалистом.

