Шотландский "Рейнджерс" установили антирекорд Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей на групповой стадии турнира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клуб из Глазго за шесть матчей в группе А с английским "Ливерпулем", итальянским "Наполи" и нидерландским "Аяксом" забил два мяча и пропустил 22.

Таким образом, "Рейнджерс" перекрыли антирекорд хорватского "Динамо", которое в сезоне-2011/12 проиграло все матчи в своем квартете с общей разницей голов - 3:22.

Стоит отметить, что до этого антирекорд принадлежал российскому "Спартаку", который сезон-2002/03 завершил с разницей 1:18.