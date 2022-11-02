https://news.day.az/sport/1508211.html «Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов
«Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов
Шотландский "Рейнджерс" установили антирекорд Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей на групповой стадии турнира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Клуб из Глазго за шесть матчей в группе А с английским "Ливерпулем", итальянским "Наполи" и нидерландским "Аяксом" забил два мяча и пропустил 22.
Таким образом, "Рейнджерс" перекрыли антирекорд хорватского "Динамо", которое в сезоне-2011/12 проиграло все матчи в своем квартете с общей разницей голов - 3:22.
Стоит отметить, что до этого антирекорд принадлежал российскому "Спартаку", который сезон-2002/03 завершил с разницей 1:18.
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