https://news.day.az/sport/1508268.html На аукцион выставлен мяч, которым Диего Марадона забил гол "рукой Бога" - ВИДЕО
На аукцион выставлен мяч, которым Диего Марадона забил гол "рукой Бога" - ВИДЕО
Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил свой известный гол "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, будет выставлен на аукцион в Лондоне в конце ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эксперты говорят, что за него можно выручить до трех миллионов фунтов стерлингов.
По окончанию встречи 36 лет назад в Мексике мяч забрал главный арбитр, засчитавший тот самый скандальный гол. Теперь он решил с ним расстаться.
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