Глава Ла Лиги о переходе Месси в «ПСЖ»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что Лионель Месси с переходом в "Пари Сен-Жермен" стал потерей для мирового футбола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, Месси не хватает не только Ла Лиге, но и мировому футболу, потому что... Что такое французский чемпионат, верно? Мне кажется, то, как он играет за "ПСЖ", не имеет значения. Там за ним следят меньше, чем во времена, когда он играл за "Барселону".

Я не знаю людей, которые смотрят матч "ПСЖ" против "Нанта". Я не знаю таких. В "Барсе" же он привлекал куда больше внимания", - приводит слова Тебаса Olé.

После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.