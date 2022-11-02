https://news.day.az/sport/1508374.html Футболист "Нефтчи" может перебраться в румынский клуб
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, к израильскому футболисту присматривается бухарестский ФКСБ, который планирует усилить линию полузащиты.
Футболист "Нефтчи" может перебраться в румынский клуб
Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Кенни Сайеф попал в сферу интересов представителя румынской Суперлиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, к израильскому футболисту присматривается бухарестский ФКСБ, который планирует усилить линию полузащиты.
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