Футболист "Нефтчи" может перебраться в румынский клуб
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Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Кенни Сайеф попал в сферу интересов представителя румынской Суперлиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, к израильскому футболисту присматривается бухарестский ФКСБ, который планирует усилить линию полузащиты.
 