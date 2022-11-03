Пять любопытных моментов предстоящего бакинского турнира Большого шлема

Нынешняя неделя в мировом дзюдо пройдет под знаком "Большого шлема" в Баку, который пройдет 4-6 ноября в спортивной арене имени Гейдара Алиева. На него заявились 386 участников из 62-х стран. Day.Az со ссылкой на azerisport.com сообщает о составах, рейтинг-фаворитов и особенностях предстоящего турнира.

Италия и Узбекистан - в тройке по количеству участников. На соревнованиях Мирового тура дзюдо хозяева вправе выставлять по четыре атлета в каждом весе. И данной квотой применительно к мужскому зачету воспользовался тренерский штаб сборной Азербайджана. Всего же на татами выйдут 37 наших дзюдоистов. Если же говорить о наиболее многочисленных составах среди команд гостей, то, в первую очередь, внимание на себя обращают Италия и Узбекистан, которые везут по 19 спортсменов.

У итальянцев можно выделить серебряного призера последнего чемпионата мира Кристиана Парлати (90 кг) и двукратную олимпийскую медалистку Одетте Гуифриду (57 кг), тогда как в составе узбекской команды отсутствуют победители домашнего мундиаля. Но в Баку будет бороться ряд призеров турниров "Большого шлема", например, Шакрам Ахадов (73 кг), ставший пару недель назад третьим в Абу-Даби.

Самые рейтинговые. На "Большой шлем" прибудут три лидера мирового рейтинга - молдаванин Денис Вьеру (66 кг), таджик Темур Рахимов (свыше 100 кг) и британка Люси Рейнхалл (63 кг). Естественно, они посеяны под первым номером, равно как и Лаша Шавдатуашвили (73 кг) и Маттиас Кассе (81 кг). Хотя грузин и бельгиец идут вторыми в табели о рангах, но первые номера в этих весах, а именно чемпионы мира Цогбатар Ценд-Очир и Тато Григалашвили, пропускают соревнование.

Если же говорить о наших дзюдоистах, то рейтинг-фаворитом домашнего турнира является Мамедали Мехтиев (90 кг), который получил этот статус, принимая во внимание отсутствие тройки лидеров данного веса. Второй стартовый номер будут иметь Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг).

Баку - шестая остановка перед Олимпиадой. На турнире "Большого шлема" атлеты будут бороться не просто за медали и рейтинг, но и за возможность набрать баллы в зачет олимпийской квалификации. Понятно, что одно вытекает из другого. Отбор на Игры-2024 в дзюдо начался в конце июня с "Большого шлема" в Улан-Баторе и с тех пор прошло еще четыре крупных форума, включая ЧМ в Ташкенте. Баку в этом смысле станет шестой остановкой для участников марафона на пути к Парижу, который постепенно набирает обороты и будет продолжатся еще полтора года.

Победа в СА будет оценена в 1000 очков, финалисты получат в актив 700 баллов, а бронзовые призеры - по 500.

Японская чемпионка в единственном числе. В первую очередь, именно фактором олимпийской квалификации объясняется высокая явка на турнир. Особенно если сравнивать показатели с прошлым годом, когда в Баку боролись команды из 29-ти стран. Тогда победителями общего зачета стали японцы, завоевавшие 5 золотых, одну серебряную и 4 бронзовые медали. Но в нынешнем розыгрыше родоначальники дзюдо уже не займут первое командное место. Хотя бы потому, что на сей раз они представлены исключительно в женском зачете и только одной спортсменкой - 23-хлетней Утаной Терада (70 кг). Для нее это второй турнир Мирового тура дзюдо в карьере, а дебютировала она в прошлом году именно в Баку, где стала чемпионкой, победив в финале хорватку Лару Свжетко. Последняя, ставшая серебряным призером ЧМ в Ташкенте, тоже приедет в нашу столицу, так что получаются довольно любопытные параллели.

Наш "Большой шлем" опередил парижский. Возвращаясь к количеству стран-участниц, надо отметить одну любопытную деталь. У "Большого шлема" в Баку будет четвертый показатель сезона по данному пункту. Если не считать чемпионата мира, где, понятное дело, явка всех обязательна, то наибольшее количество сборных собрал Гран-при Загреба (67), на "Большом шлеме" в Абу-Даби боролись дзюдоисты из 65-ти государств, а в Анталье - 63. В этом смысле Баку, собирающий 62 команды, находится в четверке.

А для большего сравнительного эффекта можно привести цифры "Большого шлема" в Париже, где выступили спортсмены из 52-х стран.

