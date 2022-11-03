2 ноября в Лиге чемпионов состоялись матчи 6-го тура в группах E, F, G и H.

Day.Az предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.

Группа E "Милан" (Италия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 4:0. "Челси" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:1.

Группа F "Шахтёр" (Украина) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 0:4. "Реал" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 5:1.

Группа G "Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 1:1. "Манчестер Сити" (Англия) - "Севилья" (Испания) - 3:1.

Группа H "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Бенфика" (Португалия) - 1:6. "Ювентус" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1:2.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.

По итогам групповой стадии в 1/8 финала турнира вышли "Наполи", "Ливерпуль", "Порту", "Брюгге", "Бавария", "Интер", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Челси", "Милан", "Реал", "Лейпциг", "Манчестер Сити", "Боруссия" (Дортмунд), "ПСЖ" и "Бенфика".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Команды будут разделены на две корзины. В каждой из них будет по 8 клубов.

В корзине сеяных окажутся те, кто занял первые места в своих группах, в корзине несеяных - те, кто стал вторыми. Сеяные клубы проведут первые матчи на выезде, а ответные - на своем поле.

В 1/8 финала не смогут встретиться команды из одной страны, а также те клубы, которые играли в одной группе в этом сезоне.

Корзины жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

Сеяные: "Наполи", "Порту", "Бавария", "Тоттенхэм", "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бенфика".

Несеяные: "Ливерпуль", "Брюгге", "Интер", "Айнтрахт", "Милан", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "ПСЖ".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут с 14 по 15 и с 21 по 22 февраля 2023 года. Ответные игры состоятся с 7 по 8 и с 14 по 15 марта.