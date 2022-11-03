Названа стоимость сына экс-игрока сборной Азербайджана через год

Футбольный агент Кристиан Эмиле высказался о грузинском игроке "Наполи" Хвиче Кварацхелии. Агент отмечает, что ждет увеличение стоимости футболиста уже в следующем сезоне при сохранении его текущего уровня игры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Знаете, что самое поразительное? Он делает то, что делал в России и в сборной в последние годы.

Он перешел в "Наполи", играет великолепно, и люди говорят о том, что он уже стоит €100 млн.

Если он продолжит так играть до конца сезона и в следующем сезоне - а нет ни единого шанса, что его продадут в январе, - то точно доберется до 100 млн", - передает слова Эмиле Football.London.

21-летний грузинский футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу, после чего был признал лучшим игроком Серии А. Сейчас на его счету уже шесть голов и пять результативных передач в 12 матчах чемпионата. Также 2+3 он добавил в Лиге чемпионов.