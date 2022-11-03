https://news.day.az/sport/1508661.html Азербайджан сыграет с Францией, Грецией, Боснией и Герцеговиной
В основном раунде будет семь групп, в каждой из которых по четыре участника: победители групп присоединятся в решающем турнире к хорватам. Матчи основного раунда пройдут 21-26 марта следующего года. Финальная стадия состоится 3-10 сентября 2023-го в хорватском Порече.
Азербайджан сыграет с Францией, Грецией, Боснией и Герцеговиной
Сегодня УЕФА провел жеребьевки предварительного и основного раунда юношеского ЕВРО-2023 (U-19) по футзалу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана начнет свой путь в основном раунде. Ее соперниками в группе 5 будут сборные Франции, Греции, Боснии и Герцеговины.
В основном раунде будет семь групп, в каждой из которых по четыре участника: победители групп присоединятся в решающем турнире к хорватам. Матчи основного раунда пройдут 21-26 марта следующего года. Финальная стадия состоится 3-10 сентября 2023-го в хорватском Порече.
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