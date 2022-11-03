Азербайджан сыграет с Францией, Грецией, Боснией и Герцеговиной

Сегодня УЕФА провел жеребьевки предварительного и основного раунда юношеского ЕВРО-2023 (U-19) по футзалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана начнет свой путь в основном раунде. Ее соперниками в группе 5 будут сборные Франции, Греции, Боснии и Герцеговины.

В основном раунде будет семь групп, в каждой из которых по четыре участника: победители групп присоединятся в решающем турнире к хорватам. Матчи основного раунда пройдут 21-26 марта следующего года. Финальная стадия состоится 3-10 сентября 2023-го в хорватском Порече.

