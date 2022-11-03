Сменился лидер рейтинга самых дорогих футболистов мира

Как передает Day.Az портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал обновленную версию рейтинга самых дорогих игроков в мире.

Единоличным лидером рейтинга стал форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, чья трансферная стоимость оценивается в €170 млн. 22-летний нападающий стал первым игроком из Английской премьер-лиги (АПЛ) с момента оценки Transfermarkt, что находился на вершине рейтинга.

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе (€160 млн) опустился на вторую строчку, на третьей позиции остался атакующий хавбек мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус (€120 млн).

На четвертое место поднялся одноклубник Холанда - полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден (€110 млн). Замыкает топ-5 полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри (€90 млн).

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинг Холанд получит мини-отпуск на время проведения чемпионата мира - 2022, который пройдет в Катаре.