Лига Европы: начался матч "Карабах"-"Фрайбург"

Сегодня агдамский "Карабах" проводит последний матч групповой стадии Лиги Европы.

Как передает Day.Az, матч начался в 21:45 на Республиканском стадионе "Тофик Бахрамов". На данный момент идет первый тайм. Азербайджанский клуб принимает немецкий "Фрайбург", который обеспечил себе первое место в группе.

Главный судья - Алексей Кульбаков (Беларусь).

Карабах: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Ричард Алмейда (к), Марко Янкович, Кади, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Овусу.

Фрайбург: Ноа Атуболу, Килианн Сильдилья, Кевен Шлоттербек, Юго Сике, Кристиан Гюнтер (к), Кевин Шаде, Янник Кайтель, Роберт Вагнер, Ноа Ваойсхаупт, Нильс Петерсен, Лукас Хелер..