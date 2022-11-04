Чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по футболу 2010 года испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике принял решение о завершении карьеры. Об этом Пике сообщил в четверг на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теперь, когда мои детские мечты сбылись, я хочу сказать, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после "Барселоны" другой команды у меня не будет. В эту субботу будет моя последняя игра на "Камп Ноу", - сказал Пике.

В субботу "Барселона" примет "Альмерию" в матче чемпионата Испании.