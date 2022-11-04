Грузинский футболист итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Corriere dello Sport.

Преступники угнали автомобиль у Кварацхелии. Инцидент произошел в доме спортсмена недалеко от Неаполя.

Отмечается, что во время преступления 21-летний полузащитник находился дома, однако ничего не заметил.

Кварацхелия обратился с жалобой в полицию.