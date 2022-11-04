https://news.day.az/sport/1508750.html Кварацхелия стал жертвой ограбления
Кварацхелия стал жертвой ограбления
Грузинский футболист итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Corriere dello Sport.
Преступники угнали автомобиль у Кварацхелии. Инцидент произошел в доме спортсмена недалеко от Неаполя.
Отмечается, что во время преступления 21-летний полузащитник находился дома, однако ничего не заметил.
Кварацхелия обратился с жалобой в полицию.
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