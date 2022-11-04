Мои подопечные вели уверенную игру. Мы слышали, что болельщики смотрят наши матчи в ресторанах и на больших мониторах. 2022 год был годом футбола. Я также благодарю болельщиков за то, что они с нами. Мы хотели хорошо бороться в каждом матче.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, организованной после игры, сказал главный тренер агдамского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов, который принимал немецкий "Фрайбург" в шестом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Эксперт сказал, что очень доволен своей командой: "У нас даже нет времени на отдых. Игроки очень устали. Они в полной мере ощутили вкус футбола. Этот год стал большим опытом для нас и азербайджанского футбола".

Г.Гурбанов рассказал о судействе в игре с "Фрайбургом": "Может там было положение вне игры, но Янковича сбили в штрафной. Не знаю, есть ли смысл говорить о судействе. Судьи в стороне, VAR работает - что хотят, то и делают. Ко всем клубам должно быть одинаковое отношение. Если бы в том эпизоде был засчитан гол, все могло пойти иначе. Возможно, не было бы и удаления. Считаю, что решение судьи отразилось на игре".

Отметим, что в последнем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" принимал немецкий клуб "Фрайбург" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и матч завершился со счетом 1:1. Попрощавшись с Лигой Европы УЕФА, клуб "Карабах" продолжит борьбу в Лиге конференций.

Самир Гулиев