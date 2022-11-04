https://news.day.az/sport/1508822.html Скандал между Рамилем Шейдаевым и болельщиками - ВИДЕО
Скандал между Рамилем Шейдаевым и болельщиками - ВИДЕО
После игры "Карабах" против "Фрайбурга" в Лиге Европы между нападающим команды Рамилем Шейдаевым и болельщиками возникла напряженность.
Как передает Day.Az, после матча, пока футболисты благодарили болельщиков, часть болельщиков выразила протест Рамилю Шейдаеву и Квабене Овусу.
В результате Шейдаев разозлился на протест болельщиков. Его увели из зоны конфликта его товарищи по команде Марко Вешович и Муса Гурбанлы.
Самир Гулиев
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