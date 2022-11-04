Скандал между Рамилем Шейдаевым и болельщиками

После игры "Карабах" против "Фрайбурга" в Лиге Европы между нападающим команды Рамилем Шейдаевым и болельщиками возникла напряженность.

Как передает Day.Az, после матча, пока футболисты благодарили болельщиков, часть болельщиков выразила протест Рамилю Шейдаеву и Квабене Овусу.

В результате Шейдаев разозлился на протест болельщиков. Его увели из зоны конфликта его товарищи по команде Марко Вешович и Муса Гурбанлы.

Самир Гулиев