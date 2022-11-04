Майк Тайсон упал со скейтборда

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о падении со скейтборда во время со съемок шоу Hot Boxing Podcast. Видео опубликовано на одноименном YouTube-канале, передает Day.Az.

56-летний Тайсон запрыгнул на скейтборд, но не устоял на ногах и упал на кресло, стоящее позади. Позже он заверил, что с ним все в порядке. "Повезло, что там было кресло, иначе я повторил бы свой кошмар с освоением ховерборда", - прокомментировал видео экс-боксер.

21 сентября Тайсон рассказал о приступах боли, возникающих из-за ухудшившегося состояния здоровья. "У меня иногда обостряется ишиас (невралгия седалищного нерва - прим. "Ленты.ру"). Когда это происходит, я даже не могу говорить!" - поделился он. 19 августа Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987-го по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.