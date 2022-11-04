Состоялась церемония открытия "Большого шлема" в Баку

В СА "Гейдар Алиев" в Баку прошла торжественная церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, министр молодежи спорта Фарид Гайыбов в своей приветственной речи отметил, что дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в стране.

"У нас есть олимпийские чемпионы, чемпион мира, а крупные турниры проводятся у нас на постоянной основе. В свое время Баку принимал чемпионат мира, здесь ежегодно проводится "Большой шлем". Желаю удачи всем участникам!", - заявил министр.

Вице-президент национальной федерации (ФДА) Ровшан Рустамов напомнил, что соревнование проводится в год юбилея ФДА, которой исполнилось 50 лет со дня основания.

"Большой шлем" является крупным событием не только для мира дзюдо, но и всей спортивной общественности Азербайджана. Уверен, что турнир послужит еще большой популяризации этого вида спорта в стране и поможет воспитанию будущих чемпионов", - подчеркнул Рустамов.

Далее выступил президент Европейского Союза дзюдо Ласло Тот.

"Мне очень приятно находиться в Баку, где так трепетно относятся к развитию спорта и дзюдо, в частности. Передаю теплые пожелания всем участникам от президента Международной федерации Мариуса Визера, а также благодарю оргкомитет за прекрасно проделанную работу и поздравляю своих азербайджанских коллег с юбилеем федерации", - отметил Тот.

Затем началась художественная часть церемонии открытия.