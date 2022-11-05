https://news.day.az/sport/1509167.html В Баку стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе
В Баку стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе
В Баку стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе.
Как передает Day.Az, в первый день соревнований состоятся встречи в группах А и В.
Сначала в группе А встретятся сборные Турции и Ирана.
В 16:00 состоится церемония открытия турнира.
В 17:00 пройдут поединки группы А: Иран - Кыргызстан, Кыргызстан - Турция, и группы В: Азербайджан - сборная мира.
Сербский состав, который должен был выступать в группе В, не примет участие в турнире из-за массового заражения коронавирусом.
Отметим, что турнир завершится 6 ноября.
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