В Баку стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе.

Как передает Day.Az, в первый день соревнований состоятся встречи в группах А и В.

Сначала в группе А встретятся сборные Турции и Ирана.

В 16:00 состоится церемония открытия турнира.

В 17:00 пройдут поединки группы А: Иран - Кыргызстан, Кыргызстан - Турция, и группы В: Азербайджан - сборная мира.

Сербский состав, который должен был выступать в группе В, не примет участие в турнире из-за массового заражения коронавирусом.

Отметим, что турнир завершится 6 ноября.