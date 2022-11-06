Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов за один клуб
Российский нападающий Александр Овечкин стал автором рекорда по количеству голов за одну команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В ночь на воскресенье капитан "Вашингтона" поразил ворота "Аризоны" и довел до 787 число голов за столичную команду, с которой связана вся карьера Овечкина в НХЛ.
Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Горди Хоу, который забросил 786 шайб за "Детройт". Цвета этой команды Хоу защищал с 1946 по 1971 год.
Общее же число голов Хоу в НХЛ составляет 801 - второй показатель за всю историю лиги. Самым результативным игроком НХЛ в настоящий момент является канадец Уэйн Гретцки, 894 гола. Овечкин - на третьем месте.
Между тем, гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Аризоной" в домашнем матче со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 1:3).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре