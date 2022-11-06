Жерар Пике в слезах покинул поле в последнем матче за "Барселону" - ФОТО - ВИДЕО
35-летний защитник "Барселоны" Жерар Пике, который с первых минут играл с "Альмерией" в статусе капитана, покинул поле на 84-й минуте.
Как передает Day.Az со ссылкой на западные СМИ, Пике уходил в слезах, болельщики стоя ему аплодировали.
Уходя с поля, Жерар обнимался с некоторыми одноклубниками и с главным тренером команды Хави.
Во время прощания с командой и спортом Пике не сдержал своих эмоций и заплакал.
"В жизни, когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить - значит отпустить. В наших отношениях было столько любви и страсти. Думаю, пришло время дать нам немного воздуха.
Убежден, что в будущем я снова буду здесь. Это не прощание, я ушел много лет назад, а потом вернулся. Я здесь родился, здесь и умру. Да здравствует "Барса"!" - заявил Пике после своего последнего матча.
Домашний матч 13-го тура чемпионата Испании против "Альмерии" прошел в ночь на 6 ноября.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Барселоны".
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