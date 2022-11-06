https://news.day.az/sport/1509374.html Два азербайджанских тхэквондиста стали чемпионами Европы - ФОТО
Два азербайджанских тхэквондиста стали чемпионами Европы - ФОТО
В Бухаресте завершился чемпионат Европы по тхэквондо среди юниоров.
Как сообщили Day.Az в национальной федерации тхэквондо, два азербайджанских спортсмена Сабир Мамедли (27 кг) и Назим Мамедов (30 кг) стали чемпионами Европы.
Отметим, что главным тренером спортсменов является Илькин Шахбазов.
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