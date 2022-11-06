Завершилось 6-е первенство Баку по прыжкам на батуте

Шестого ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошло 6-е первенство Баку по прыжкам на батуте, посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Юные гимнасты в ходе соревнований продемонстрировали свои навыки и спортивную подготовку.

В соревнованиях приняли участие 55 мальчиков и 46 девочек, представляющих клуб "Оджаг Спорт" и Бакинскую школу гимнастики.

Гимнасты выступили в возрастных категориях - "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011г.р), "юниоры" (2006-2009 г.р.).

По итогам соревнований были названы имена победителей и призеров первенства.