За "Феррари" Шумахера просят 9 миллионов

"Феррари" Михаэля Шумахера выставлен на аукцион "Сотби", который пройдёт в Женеве в среду: за болид просят 9 миллионов евро. Это одна из всего четырёх машин в истории "Феррари", которые выиграли больше четырёх гонок "Формулы-1". Именно на ней Шумахер стал первым в истории шестикратным чемпионом мира, побив рекорд аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, державшийся 46 лет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Венсан Люзюи, аукционный дом "Сотби": "Эта машина дебютировала на Гран-при Испании в 2003 году. На ней Михаэль Шумахер выиграл 5 гонок, что помогло ему завоевать 6-й чемпионский титул".

20-летний болид был полностью реставрирован специалистами "Феррари" и, в теории, может вновь выйти на трассу.

Сам Шумахер, которому сейчас 53 года, остаётся в тяжёлом состоянии после травмы головы, полученной на горнолыжном курорте 9 лет назад. Подробности о его здоровье в прессу просачиваются редко. В прошлом году родственники Шумахера сообщали, что гонщик не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться.