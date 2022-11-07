Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23

В результате жеребьевки стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сразу стоит отметить, что в 1/8 финала турнира будет повторения финала прошлого сезона - "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом". Остальные пары выглядят так:

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити";

"Брюгге" - "Бенфика";

"Милан" - "Тоттенхэм";

"Айнтрахт" - "Наполи";

"Боруссия Дортмунд" - "Челси";

"Интер" - "Порту";

"ПСЖ" - "Бавария".

Церемония жеребьевки состоялась штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне.

Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 февраля.