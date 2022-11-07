https://news.day.az/sport/1509617.html Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити";
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23
В результате жеребьевки стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сразу стоит отметить, что в 1/8 финала турнира будет повторения финала прошлого сезона - "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом". Остальные пары выглядят так:
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити";
"Брюгге" - "Бенфика";
"Милан" - "Тоттенхэм";
"Айнтрахт" - "Наполи";
"Боруссия Дортмунд" - "Челси";
"Интер" - "Порту";
"ПСЖ" - "Бавария".
Церемония жеребьевки состоялась штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне.
Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 февраля.
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