УЕФА выпустил ролик с призывом экономить электроэнергию
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Европейской Комиссией опубликовал ролик с призывом экономить электроэнергию. Видео опубликовано на YouTube-канале Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео каждое действие, направленное на экономию электроэнергии, сопровождается овациями со стороны футбольных фанатов.